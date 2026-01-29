Тренер Алькараса рассказал о работе с теннисистом

Тренер Алькараса: «Единственное, что мы добавили в рабочий процесс – чтобы он больше участвовал в нем»
Тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Самуэль Лопес рассказал о работе с ним и оценил его состояние перед полуфиналом Australian Open против Александра Зверева.
«[В тренировках за последний год] не изменилось абсолютно ничего. У нас все уже было распланировано. Единственное, что мы добавили – чтобы он больше участвовал в процессе. В моем случае изменилось то, что на меня ложится больше ответственности. Я делаю работу как можно лучше, а дальше – как получится».
О форме Алькараса
«Мы видим день за днем, что он набирает больше уверенности, больше ритма – на первом турнире года, в данном случае на «Шлеме». В остальной части года этого не происходит, потому что перед этим он уже соревнуется. Думаю, мы подходим к матчу со Зверевым в хорошей форме. Я вижу Карлоса хорошо готовым ментально. Нужно принимать моменты, когда что-то не получается, и продолжать концентрироваться на игре, на том, как тебе нравится играть. Если ты хорошо настроен, принимаешь происходящее, в итоге получится, потому что он сейчас в моменте, когда теннис приходит к нему, и он его выдает. Зверев – очень сложный соперник, и многое будет зависеть от подачи. Будет красивая борьба».
Главное сейчас