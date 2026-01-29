Серена Уильямс поддержала Гауфф

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс и её муж Алексис Оганян выразили слова поддержки третьей ракетке мира Кори Гауфф после того, как она в подтрибунном помещении разбила ракетку после поражения на Australian Open — 2026.

«Честно говоря, мне нравится эта энергия и эмоции от Коко — мы любим спорт за его искренность, за то, что эти спортсмены вкладывают в него ВСЁ. Иногда (как и в жизни) ты проигрываешь. СМИ будут использовать этот личный момент для заголовка, чтобы привлечь внимание, но Коко не сделала ничего плохого», — написал Оганян.