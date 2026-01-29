$76.2791.3

Синнер поддержал Гауфф, разбившую ракетку на AO: «Она хорошая девочка»

Sports.ru

Чемпион Australian Open Янник Синнер прокомментировал попавший на камеру момент, когда Коко Гауфф разбила ракетку после разгрома в четвертьфинале турнира.

Синнер поддержал Гауфф
© Sports.ru
«Ну такое бывает, знаете. Мы спортсмены и всю жизнь кладем на то, чтобы стать лучшей версией себя. Но иногда поражения все равно причиняют боль. Я понимаю ее досаду. Она всю себя оставляет на корте. Никогда не говорит ничего неуместного. Она хорошая девочка».
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости