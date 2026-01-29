Синнер поддержал Гауфф, разбившую ракетку на AO: «Она хорошая девочка»
Чемпион Australian Open Янник Синнер прокомментировал попавший на камеру момент, когда Коко Гауфф разбила ракетку после разгрома в четвертьфинале турнира.
«Ну такое бывает, знаете. Мы спортсмены и всю жизнь кладем на то, чтобы стать лучшей версией себя. Но иногда поражения все равно причиняют боль. Я понимаю ее досаду. Она всю себя оставляет на корте. Никогда не говорит ничего неуместного. Она хорошая девочка».
Медведева выступит на открытии Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске
Плющев о «Тракторе»: «Не считаю Волкова гениальным менеджером. У них тренер уехал по состоянию здоровья, а через месяц всплыл в Швейцарии. Есть какие-то причины, наверное»
Арвид Линдблад: «Не знаю, готов ли к «Формуле-1» в полной мере»
Медведева выступит на открытии Российско-китайского фестиваля зимних видов спорта в Благовещенске
Плющев о «Тракторе»: «Не считаю Волкова гениальным менеджером. У них тренер уехал по состоянию здоровья, а через месяц всплыл в Швейцарии. Есть какие-то причины, наверное»
Арвид Линдблад: «Не знаю, готов ли к «Формуле-1» в полной мере»