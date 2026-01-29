Соболенко наказали за крик

Крик Соболенко признали помехой по ходу матча со Свитолиной
Выкрик Арины Соболенко признали помехой по ходу полуфинала Australian Open против Элины Свитолиной.
При счете 2:1 в розыгрыше на подаче Свитолиной белоруска пробила и посчитала, что мяч полетит в аут, поэтому сказала «ай-ай-а». Мяч попал в корт, но судья на вышке остановила розыгрыш и отдала очко Свитолиной.
Соболенко пыталась оспорить это решение, но судья посмотрела видеоповтор и сказала: «Это был не обычный звук».
В итоге в том гейме Соболенко все равно сделала брейк.
