Судьи наказали Соболенко за громкий стон в матче с украинкой

В полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) судья оштрафовала первую ракетку мира Арину Соболенко на одно очко, пишет «Российская газета».

По данным газеты, инцидент произошел во время матча белорусской теннисистки с украинкой Элиной Свитолиной, 12-й ракеткой мира.

Соболенко совершила сорванный удар и сопроводила его протяжным стоном. Судья усмотрела в ее крике «ненормальный звук», который теоретически мог помешать сопернице, и отдала очко украинке.

Соболенко пыталась оспорить это решение, однако судья посмотрела видеоповтор и сказала: «Это был не обычный звук».

Вместе с тем, белоруска выиграла матч со счетом 6:2, 6:3 и вышла в финал турнира четвертый раз подряд.

Ранее экс‑первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, мощь криков на корте которой составляла от 101 до 105 децибел, призналась, что начала кричать во время матчей в юном возрасте. Она добавила, что помогало добиваться успеха.

По данным из открытых источников, на Уимблдоне-2025 в матче третьего круга с британкой Эммой Радукану электронная система зафиксировала крик Арины Соболенко громкостью 113 децибел,

Специалисты заметили, что это сопоставимо с рыком льва с расстояния 1 м, рёвом реактивного самолета на взлёте и превышает звук гоночного автомобиля, мотоцикла, вертолёта.