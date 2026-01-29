Украинка не пожала руку Соболенко после матча

29 января в Мельбурне прошла встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA). Матч завершился победой Соболенко со счётом 6:2, 6:3.

После окончания матча теннисистки не пожали друг другу руки. Стоит отметить, что перед началом поединка на большом экране на корте появилось предупреждение, что в конце матча не будет рукопожатия. С 2022 года украинки не жмут руки соперницам из России и Беларуси.

За титул на Australian Open — 2026 Арина Соболенко поборется с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).