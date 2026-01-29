Рыбакина высказалась о концовке полуфинала AO-2026

Казахстанская теннисистка пятая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала исход полуфинала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Рыбакина на тай-брейке обыграла шестую строчку рейтинга американку Джессику Пегулу. Счёт — 6:3, 7:6 (9:7).

«Это было очень-очень нервно. Пару лет назад у меня здесь был эпический тай-брейк, и я его проиграла. Кажется, это был самый длинный тай-брейк в истории женского тенниса. И вот, знаете, всплыли такие флешбэки», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В 2024 году в Мельбурне Рыбакина сыграла самый длинный тай-брейк в истории женского тенниса. Он случился во встрече второго круга против Анны Блинковой. Представительница России тогда забрала тай-брейк со счётом 22:20.