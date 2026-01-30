Медведев и Андреева заработали самые большие призовые из россиян на AO

Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга WTA 18-летняя россиянка Мирра Андреева заработали наибольшее количество призовых из россиян на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Медведев и Андреева выступили в Мельбурне только в одиночном разряде. Они успешно вышли во вторую неделю турнира, однако проиграли в четвёртом круге. За это каждому из них причитается по 480 тыс. австралийских долларов (далее A$) или примерно по $336 тыс. (окончательные суммы в $, которые будут опубликованы в понедельник, 2 февраля, могут незначительно отличаться в ту или иную сторону ввиду колебаний курса валют).

Призовые российских теннисистов на Australian Open — 2026

* Без учёта микста. Организаторы турнира пока не предоставили данные по распределению этих призовых.