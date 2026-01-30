Алькарас впервые в карьере вышел в финал AO

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале AO-2026 он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Алькарас играл в финалах «Ролан Гаррос» (2024, 2025), Уимблдона (2023-2025) и US Open (2022, 2025). Единственное поражение испанца в финале ТБШ пришлось на Уимблдон-2025 от итальянца Янник Синнера.

В финале Australian Open — 2026 Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).