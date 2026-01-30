Дэвенпорт высказалась о предупреждении Соболенко в матче со Свитолиной

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о ситуации, которая возникла во время полуфинального матча Australian Open – 2026 между белоруской Ариной Соболенко и украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, в результате которой у белоруски забрали очко в гейме.

«Она делала и вещи похуже, которые вообще не наказывались. Я думаю, что в нормальной ситуации игроку сначала должны сделать мягкое предупреждение. Мол, слушай, ты можешь издавать звук в момент удара. Но сейчас кажется, что стоны продолжаются уже после того, как мяч пересёк сетку и оказался на ракетке соперника. Этого быть не должно, и это можно чётко обозначить. В тот момент это звучало не так уж громко. Это был какой-то прерывистый стон, однако, если уж судьи собираются это контролировать — отлично, тогда игрока нужно заранее предупредить: «Слушай, можешь стонать, но только в момент удара». И мне кажется, это сообщение не было достаточно чётко донесено до Соболенко, зато оно её раззадорило», – сказала Дэвенпорт в эфире Tennis Channel.