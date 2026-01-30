Джокович вышел в финал Australian Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале он обыграл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 4 часа 9 минут. За это время Джокович сделал 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Синнера 26 подач навылет, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 18.

В финале Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее в пяти сетах одолел представителя Германии Александра Зверева.