Новак Джокович опубликовал пост после победы в полуфинале Australian Open

Новак Джокович в 38 лет вышел в финал Australian Open-2026, одержав волевую победу над Янником Синнером со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Серб стал самым возрастным финалистом турнира в эпоху Открытого чемпионата (38 лет 241 день), превзойдя рекорд Кена Розуолла. В решающем матче 1 февраля он сыграет с Карлосом Алькарасом за 25-й титул Большого шлема. Джокович заявил, что скептицизм экспертов в отношении его карьеры лишь усилил его мотивацию.

Джокович в 38 лет достигает исторического финала в Мельбурне, опровергая скептиков.

МЕЛЬБУРН, 31 января 2026 года. Новак Джокович, 38-летний сербский теннисист, вновь подтвердил свой статус одной из величайших фигур в истории спорта, выйдя в финал Открытого чемпионата Австралии после напряжённой победы над итальянцем Янником Синнером в полуфинальном матче, завершившемся в ночь на субботу. Этот результат стал личным триумфом для Джоковича, который в последние годы неоднократно сталкивался с призывами завершить профессиональную карьеру, и одновременно установил новый возрастной рекорд турнира в эпоху Открытого чемпионата.

Встреча, прошедшая 30 января на кортах Мельбурнского парка тенниса, продемонстрировала характерное для Джоковича умение преодолевать кризисные моменты. Уступая по ходу матча два сета, серб проявил выдающуюся тактическую дисциплину и физическую выносливость, одержав победу со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 над Синнером, занимающим вторую строчку мирового рейтинга и являющимся двукратным действующим чемпионом турниров Большого шлема. Поединок завершился лишь около трёх часов ночи по местному времени, что было обусловлено продолжительностью предыдущего полуфинала между Алексом Зверевым и его соперником, длившегося почти пять с половиной часов.

Джокович, которому на момент матча исполнилось 38 лет и 241 день, стал самым возрастным финалистом в мужском одиночном разряде на Australian Open в истории Открытой эры, превзойдя достижение австралийца Кена Розуолла, установившего планку в 37 лет и 54 дня в 1972 году. Для серба это одиннадцатое участие в финале турнира в Мельбурне, что также подчёркивает его уникальную связь с австралийскими кортами. В воскресенье, 1 февраля, в 11:00 по московскому времени ему предстоит сразиться за титул с 22-летним испанцем Карлосом Алькарасом, посеянным на турнире под четвёртым номером.

После матча Джокович выразил благодарность тем экспертам и комментаторам, которые в последние годы неоднократно заявляли о его скором уходе из большого тенниса. По его словам, подобные суждения служили для него дополнительным стимулом доказать обратное. Он подчеркнул, что никогда не терял веры в собственные силы даже в периоды спада формы, отмечая, что за многолетнюю карьеру на турнирах Большого шлема научился находить пути к победе, опираясь на тактическую гибкость и психологическую устойчивость, даже когда технический уровень игры оказывался ниже желаемого.

Серб признал, что в предыдущих раундах ему сопутствовала удача, в частности, два благоприятных решения по техническим аутам, однако в поединке с Синнером победа была достигнута исключительно за счёт чётко выстроенной игровой стратегии и её безупречной реализации в условиях высочайшего сопротивления соперника. Джокович отметил сложность воплощения заранее продуманного плана на корте против игрока уровня Синнера, демонстрирующего в текущем сезоне исключительную стабильность и мощь удара.

В случае победы в финале Джокович завоюет свой 25-й титул на турнирах Большого шлема, укрепив рекордное достижение в истории мужского тенниса. Для него это также станет первая победа на мэйджоре с сентября 2023 года, когда он последний раз поднимал над головой трофей турнира высшей категории.

Сжатые временные рамки между полуфиналом и финалом создают дополнительную сложность для серба: менее 36 часов остаётся на восстановление после пятисетового марафона. Джокович сообщил, что в субботу откажется от тренировочной сессии, посвятив всё доступное время процедурам регенерации, с надеждой подойти к решающему матчу в приемлемой физической форме.

Смотрите фотогалерею: Джоковичу опять мало любви: ну хоть к семье нет претензий: фото обворожительной жены Новака

Выход Джоковича в финал в столь зрелом возрасте стал ярким свидетельством его непоколебимой воли и профессиональной дисциплины. В то время как многие наблюдатели ожидали постепенного угасания карьеры легендарного теннисиста, он вновь доказал способность конкурировать на высшем уровне, превратив скепсис окружающих в топливо для собственного возрождения на австралийских кортах. Воскресный финал обещает стать не только поединком поколений между 38-летним ветераном и 22-летним претендентом на титул, но и очередным актом в эпопее одного из самых выдающихся спортсменов современности.