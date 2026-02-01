Джоковичу потребовалась медицинская помощь в финале Australian Open

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу потребовалась медицинская помощь во время финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) с испанцем Карлосом Алькарасом.

После третьего сета Джокович запросил медицинский тайм-аут и вызвал на корт физиотерапевта. Вероятно, Новак испытывает дискомфорт из-за мозолей на ноге. Матч был возобновлен после оказания сербу помощи.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Алькарас ведет по сетам — 2-1.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Алькарас — победитель шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; победитель 24 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.