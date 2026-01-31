Екатерина Тупицына пробилась в финал юниорского Australian Open — 2026

Российская теннисистка Екатерина Тупицына вышла в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2026 в одиночном разряде среди девушек. В ночь с 30 на 31 января мск в полуфинальном матче Екатерина в двух сетах обыграла американку Ти Фродин (восьмой посев на турнире) — 6:3, 6:4.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Тупицына выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В финале юниорского AO-2026 Екатерина Тупицына сыграет с победительницей матча между соотечественницей Радой Золотарёвой и Ксенией Ефремовой из Франции.