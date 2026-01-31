Рыбакина ответила, чувствует ли себя непобедимой после титула на Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что не чувствует себя непобедимой после титула на Australian Open, передает «Чемпионат».

«Чувствую ли я себя непобедимой? Не особо. В Брисбене я проиграла, однако за последние две недели я прибавила, это здорово. Каждый матч был разным», — сказала Рыбакина.

В финале Australian Open Рыбакина одолела белоруску Арину Соболенко.

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.