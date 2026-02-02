Захарова одолела чешскую теннисистку на турнире в Клуж-Напоке

Россиянка Анастасия Захарова (107-й номер рейтинга) вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В первом круге она встречалась с Каролиной Плишковой из Чехии (бывшая первая ракетка мира). Матч завершился со счётом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 52 минуты. За это время Захарова сделала шесть эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Плишковой шесть эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Действующей победительницей турнира является Анастасия Потапова, которая год назад выступала ещё за Россию.