Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл второй турнир «Большого шлема» подряд. Сегодня, 1 февраля, Алькарас стал чемпионом Australian Open – 2026, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

В сезоне-2025 Алькарас одержал победу в последнем в сезоне турнире «Большого шлема» – Открытом чемпионате США. В финале соревнований он был сильнее итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Победа на Australian Open – 2026 стала первой для Алькараса в карьере. Ранее он по два раза побеждал на трёх остальных турнирах «Большого шлема».