Касаткина проиграла 94-й ракетке мира

62-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Она проиграла швейцарке Симоне Вальтерт (94-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Вальтерт три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге «пятисотника» в Абу-Даби Симона Вальтерт сыграет с датской теннисисткой Кларой Таусон (16-я ракетка мира).