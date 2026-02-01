Карлос Алькарас в пятый раз в карьере одержал победу над Новаком Джоковичем

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в пятый раз в карьере одержал победу над сербом Новаком Джоковичем, обыграв его в финал Australian Open – 2026 со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

После этой победы теннисисты сравнялись по количеству побед в личных встречах – у каждого по пять побед в активе. При этом Алькарас выиграл в двух последних очных встречах – на Australian Open – 2026 и в полуфинале US Open – 2025 (6:4, 7:6 (7:4), 6:2). Джокович побеждал Алькараса в последний раз в четвертьфинале розыгрыша Australian Open – 2025 (4:6, 6:4, 6:3, 6:4).

После победы в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 22-летний Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема» в истории.