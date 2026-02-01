Синнер поздравил Алькараса с карьерным Большим шлемом

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер поздравил испанца Карлоса Алькараса с завоеванием титулов на всех четырех турнирах Большого шлема.

В воскресенье Алькарас в финале Открытого чемпионата Австралии обыграл серба Новака Джоковича со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Алькарас стал самым молодым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), побеждавшим на всех турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

— Поздравляю, Карлос, — написал Синнер в соцсетях.

До карьерного Золотого шлема испанцу не хватает победы на Олимпийских играх. На Олимпиаде в Париже он дошел до финала, где уступил Джоковичу.

Всего в активе 22‑летнего испанца семь побед на турнирах Большого шлема, у Синнера — четыре.