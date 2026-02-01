Музетти вернется в тур не раньше конца февраля

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти объявил, что из-за травмы пропустит турниры в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

Напомним, ранее итальянец снялся по ходу четвертьфинала Australian Open против Новака Джоковича, ведя 2:0 по сетам. Он испытывал проблемы с правым бедром.

«После обследования мы с командой приняли сложное решение сняться с турниров Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться на корт. Спасибо всем за поддержку – надеюсь, скоро увидимся», – написал итальянец.

Турнир в Буэнос-Айресе пройдет с 9 по 15 февраля, в Рио-де-Жанейро – с 16 по 22 февраля.