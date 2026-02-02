Рыбакина поднялась на третье место в рейтинге WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина переместилась с пятого на третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации.

© Матч ТВ

В субботу Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в финале Открытого чемпионата Австралии — 6:4, 4:6, 6:4. Дошедшая до третьего круга Australian Open россиянка Диана Шнайдер поднялась на 21‑ю строчку, ее соотечественница Анна Калинская, также вылетевшая на этой стадии турнира, — на 27‑ю. Полуфиналистка турнира украинка Элина Свитолина вошла в топ‑10.

Лучшей среди россиянок остается Мирра Андреева (седьмая позиция), Анастасия Павлюченкова, проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Австралии, опустилась на 53 строчки и замыкает первую сотню. Оксана Селехметьева, достигшая третьего раунда, шагнула на 25 строчек вверх и стала 76‑й. Соболенко остается лидером рейтинга

Рейтинг WTA, версия от 2 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 990 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7 978

3 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7 610

4 (4). Аманда Анисимова — (США) — 6 680

5 (3). Кори Гауфф — (США) — 6 423

6 (6). Джессика Пегула (США) — 6 103

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4 731

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4 267

9 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3 342

10 (12). Мэдисон Киз (США) — 3 205

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2 983…

18 (18). Людмила Самсонова — 2 062…

21 (22). Диана Шнайдер — 1 953…

27 (33). Анна Калинская — 1 575…

38 (32). Вероника Кудерметова — 1 277…

75 (64). Анна Блинкова — 868

76 (101). Оксана Селехметьева — 868…

100 (47). Анастасия Павлюченкова — 765 (все — Россия).