Медведев поднялся в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев переместился с 12‑й на 11‑ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.

© Матч ТВ

Медведев дошел до четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии, где уступил американцу Ларнеру Тьену. Еще один представитель России Андрей Рублев, который проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге турнира, также улучшил свои позиции в рейтинге и стал 14‑м.

Серб Новак Джокович, в финале Australian Open потерпевший поражение от испанца Карлоса Алькараса, сместил с третьей строчки представителя Германии Александра Зверева и вошел в топ‑3 рейтинга впервые с 2024 года. Алькарас остается первой ракеткой мира, итальянец Янник Синнер занимает второе место.

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 очков

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 300

3 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5 280

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4 605

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4 405

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4 080

7 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3 940

8 (8). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3 725

9 (7). Бен Шелтон (США) — 3 600

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3 235

11 (12). Даниил Медведев — 3 060…

14 (15). Андрей Рублев — 2 600…

18 (18). Карен Хачанов (все — Россия) — 2 320.