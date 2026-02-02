Медведев поднялся в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев переместился с 12‑й на 11‑ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.
Медведев дошел до четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии, где уступил американцу Ларнеру Тьену. Еще один представитель России Андрей Рублев, который проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в третьем круге турнира, также улучшил свои позиции в рейтинге и стал 14‑м.
Серб Новак Джокович, в финале Australian Open потерпевший поражение от испанца Карлоса Алькараса, сместил с третьей строчки представителя Германии Александра Зверева и вошел в топ‑3 рейтинга впервые с 2024 года. Алькарас остается первой ракеткой мира, итальянец Янник Синнер занимает второе место.
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 650 очков
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 300
3 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5 280
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 4 605
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4 405
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4 080
7 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3 940
8 (8). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3 725
9 (7). Бен Шелтон (США) — 3 600
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3 235
11 (12). Даниил Медведев — 3 060…
14 (15). Андрей Рублев — 2 600…
18 (18). Карен Хачанов (все — Россия) — 2 320.