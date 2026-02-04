Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира категории WTA-500 в Абу-Даби одержала уверенную победу над соперницей из Украины, Даяной Ястремской, занимающей в рейтинге WTA 43-е место, и вышла в четвертьфинал. Встреча теннисисток продолжилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Александровой.

По ходу матча Александрова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Ястремская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале турнира Александрова сыграет с победительницей матча между белоруской Александрой Саснович и филиппинкой Александрой Эалой.