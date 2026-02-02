Алькарас снялся с турнира ATP-500

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в турнире ATP-500, который начнётся в Роттердаме (Нидерланды) 9 февраля. Об этом сообщил официальный аккаунт турнира в соцсети.

Сообщается, что причиной снятия теннисиста с турнира является недостаток времени на восстановление после победы Алькараса на Australian Open — 2026, где в финале испанец обыграл соперника из Сербии Новака Джоковича.

Алькарас выиграл «пятисотник» в Роттердаме в 2025 году. В финале он обыграл нынешнюю восьмую ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора.

Алькарас является семикратным победителем турниров «Большого шлема».