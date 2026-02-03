«Прекрасна во всех смыслах». Алеся Кафельникова устроила жаркую фотосессию

Алеся Кафельникова появилась на теннисном корте. Правда, не как игрок, а как модель.

Алеся Кафельникова не пошла по стопам отца — известного теннисиста Евгения Кафельникова. Но она сумела построить успешную карьеру модели мирового уровня. Сегодня девушка решила порадовать фанатов кадрами, в которых совместила свое и папино ремесло.

27-летняя модель устроила фотосессию на теннисном корте. Алеся вышла «на игру» в бейсболке, кедах и белом коротком платье, как у профессиональных спортсменок. Также она предстала в топе и мини-юбке.

Жаркие кадры не оставили равнодушными поклонников Кафельниковой. «Какая вы красивая!», «Горячие фото», «Как папуля», «Прекрасна во всех смыслах», «Стиль олд мани», «Я как раз ищу напарника в теннис», — написали взбудораженные фолловеры.

Алеся появилась на свет в 1998 году в семье Евгения Кафельникова и Марии Тишковой. Через год после ее рождения супруги начали бракоразводный процесс, который сопровождался скандалами. Теннисист забрал дочь с собой, в Москву, когда ей было 6 лет. После окончания школы Алеся получила образование в Англии.

Первые шаги в моделинге Кафельникова начала делать еще в подростковом возрасте. В итоге именно с этим ремеслом она и связала свою дальнейшую жизнь. Сейчас ее имя знает весь мир.