Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу‑Даби

Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Абу‑Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Жанис Тьен из Индонезии во втором круге турнира категории WTA 500 в Абу‑Даби.

Самсонова, получившая 5‑й номер посева, выиграла матч второго раунда со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Хэйли Баптист (США) — Эмма Наварро (США, 4).

WTA 500. Mubadala Abu Dhabi Open. Абу‑Даби (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — более 1,2 миллиона долларов

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 5) — Жанис Тьен (Индонезия) — 6:2, 6:2

