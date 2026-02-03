Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу‑Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Жанис Тьен из Индонезии во втором круге турнира категории WTA 500 в Абу‑Даби.
Самсонова, получившая 5‑й номер посева, выиграла матч второго раунда со счетом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
Следующей соперницей россиянки станет победительница матча Хэйли Баптист (США) — Эмма Наварро (США, 4).
WTA 500. Mubadala Abu Dhabi Open. Абу‑Даби (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — более 1,2 миллиона долларов
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 5) — Жанис Тьен (Индонезия) — 6:2, 6:2