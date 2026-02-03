Теннисист попал мячом себе в глаз и снялся с турнира

Французский теннисист Джованни Перрикар снялся с турнира категории ATP 250 в Монпелье после того, как случайно попал мячом себе в глаз.

© Матч ТВ

Перрикару в первом раунде противостоял его соотечественник Артур Геа, получивший wild card. Геа выиграл первый сет со счетом 6:3. В одном из розыгрышей в начале второй партии Перрикар, находясь у сетки, пытался отправить мяч на половину корта соперника, но мяч отскочил ему в глаз. После этого 22‑летний теннисист принял решение отказаться от продолжения борьбы.

В следующем раунде турнира Геа сыграет с чешским теннисистом Томашем Махачем (третий номер посева).