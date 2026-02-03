Экс-1160-я ракетка мира не мог устоять на ногах после ударов в матче на турнире UTR
На турнире серии UTR в Саутпорте Томислав Эдвард Папац не мог устоять на ногах после ударов во время матча с Райаном Зиганном Сэмом. Он проиграл со счетом 3:6, 3:6.
Папац – экс-1160-я ракетка мира. Он провел более 280 матчей на уровне ITF.
UTR-турниры – это соревнования в системе Universal Tennis Rating, где игроков подбирают по реальному уровню игры, а все матчи идут в единый международный рейтинг UTR. На турнирах есть призовые, и в них участвуют любители, юниоры и профессионалы.
