Экс-тренер Рыбакиной высказалась о теннисистках, меняющих гражданство

Евгения Куликовская, первый тренер Елены Рыбакиной, высказалась о смене гражданства рядом российских теннисисток.

«Мы сейчас на тренировке обсуждали с ребятами, что ушли три девочки. Я не понимаю, в чем виновата федерация, объясните мне. Ушла не первая тройка. Это спорт, он жесткий и жестокий. Это не романтика», - заявила Куликовская.

В декабре 2025 года о смене спортивного гражданства объявили три российских теннисистки - Анастасия Потапова (Австрия), Полина Кудерметова, Камила Рахимова (обе - Узбекистан).

26-летняя Рыбакина с 2018 года представляет Казахстан. Уроженка Москвы - двукратная победительница турниров «Большого шлема», победительница Итогового турнира-2025.

На данный момент, Рыбакина - третья ракетка мира.