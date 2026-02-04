$76.9890.72

Карлос Алькарас: «Даже близко не подобрался к уровню Большой тройки. То, чего добились эти трое, практически невозможно повторить»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас считает, что пока не дотягивает до уровня Большой тройки.

Алькарас считает, что не дотягивает до уровня Большой тройки
– Вы говорили, что для статуса легенды нужно передавать болельщикам нечто особенное. Не кажется ли вам, что вы уже делаете то, чего не делает никто другой?

– Думаю, да – по крайней мере, я часто это слышу. Мы стараемся дать людям то, к чему они не привыкли. Речь не столько о титулах или победах, сколько о другом взгляде на теннис. Многие болельщики привыкли видеть игру в определенном формате, а я пытаюсь предложить что-то новое – чтобы даже тем, кому теннис казался скучным, стало интересно. Я именно так смотрю на теннис и получаю от этого удовольствие. Но чтобы меня действительно считали легендой, это должно продолжаться много лет.

– Вы самый молодой первый номер рейтинга в истории, самый молодой обладатель карьерного Большого шлема и уже семикратный чемпион турниров «Большого шлема». Можно ли сказать, что вы уже за одним столом с Большой тройкой?

– Нет, совсем нет – я даже близко не там. Смогу говорить, что я на их уровне, если у меня будет карьера длиной 20-22 года и если я буду выигрывать крупнейшие титулы из сезона в сезон. К этому я и стремлюсь.

Да, я устанавливаю красивые рекорды, но то, чего добились эти трое, практически невозможно повторить. Нужно много работать, чтобы хотя бы приблизиться к ним – а уж тем более догнать. Так что до «того же стола» еще очень далеко и впереди много лет пути, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

