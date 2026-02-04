Алькарас считает, что не дотягивает до уровня Большой тройки

Первая ракетка мира Карлос Алькарас считает, что пока не дотягивает до уровня Большой тройки.

– Вы говорили, что для статуса легенды нужно передавать болельщикам нечто особенное. Не кажется ли вам, что вы уже делаете то, чего не делает никто другой?

– Думаю, да – по крайней мере, я часто это слышу. Мы стараемся дать людям то, к чему они не привыкли. Речь не столько о титулах или победах, сколько о другом взгляде на теннис. Многие болельщики привыкли видеть игру в определенном формате, а я пытаюсь предложить что-то новое – чтобы даже тем, кому теннис казался скучным, стало интересно. Я именно так смотрю на теннис и получаю от этого удовольствие. Но чтобы меня действительно считали легендой, это должно продолжаться много лет.

– Вы самый молодой первый номер рейтинга в истории, самый молодой обладатель карьерного Большого шлема и уже семикратный чемпион турниров «Большого шлема». Можно ли сказать, что вы уже за одним столом с Большой тройкой?

– Нет, совсем нет – я даже близко не там. Смогу говорить, что я на их уровне, если у меня будет карьера длиной 20-22 года и если я буду выигрывать крупнейшие титулы из сезона в сезон. К этому я и стремлюсь.

Да, я устанавливаю красивые рекорды, но то, чего добились эти трое, практически невозможно повторить. Нужно много работать, чтобы хотя бы приблизиться к ним – а уж тем более догнать. Так что до «того же стола» еще очень далеко и впереди много лет пути, – сказал Алькарас на пресс-конференции.