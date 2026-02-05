Александрова вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

11-я ракетка мира, 31-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче 1/4 финала Александрова (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 45-ю ракетку мира, представительницу Филиппин Александру Эалу (WC).

Встреча Александровой с Эалой продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Екатерина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира в Абу-Даби Александрова сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия, 5) — Хейли Баптист (США, WC).