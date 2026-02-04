Названы причины поражения Медведева на AO-2026

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал о возможных причинах поражения россиянина Даниила Медведева в матче четвёртого круга Australian Open — 2026, где он уступил американцу Лёнеру Тьену.

— Давайте поговорим про вашего любимчика Даню Медведева, который дальше всех по сетке дошёл из россиян, но, к сожалению, его остановил Тьен. Причём с достаточно разгромным счётом 6:4, 6:0, 6:3. Что пошло не так?

— Слушай, вот ты опять как все журналисты (смеётся). Что не так? Ну я откуда знаю, что не так? У меня единственное объяснение этому то, что всё, что Даниил сейчас имеет в своём арсенале, против такого игрока, как Тьен, уже не работает. Ну, там первая подача? Тот чётко принимал, двигается не хуже Медведева сейчас по корту. Левша, чувством мяча обладает обалденным. То есть имеет в арсенале всё, что ему необходимо, чтобы нейтрализовывать игру Медведева. Поэтому для кого-то это был сюрприз, такой результат, но, честно говоря, посмотрев, я с первого до последнего мяча, не поленился, вот мне было самому интересно, я посмотрел. Но объективно у Даниила не было ничего в арсенале того, чем бы он мог пройти американца. К сожалению, — сказал Кафельников в видео First&Red.