Умер заслуженный тренер России по теннису

Заслуженный тренер СССР и России по теннису Владимир Камельзон умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса России.

"Ушел из жизни Владимир Наумович Камельзон - выдающийся тренер и организатор, человек, чье имя на десятилетия вписано в историю нашего вида спорта. Соболезнуем родным и близким", - говорится в сообщении.

В разные годы Камельзон работал тренером сборных СССР, России, Украины и Узбекистана. Он был мастером спорта СССР и судьей всесоюзной категории.