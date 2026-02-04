Россиянка Захарова проиграла во втором круге турнира в Клуж-Напоке

107-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге она потерпела поражение от представительницы Австрии Анастасии Потаповой (58-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Захарова выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Потаповой четыре эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира в Румынии Анастасия Потапова сыграет с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Сорана Кырстя (Румыния).