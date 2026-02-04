Российскую теннисистку наказали за попытку устроить договорной матч

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало на четыре года россиянку Гульнару Назарову за попытку организовать договорной матч. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Назарова пыталась устроить договорной матч в 2019 году. В период дисквалификации спортсменка не сможет участвовать, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия под эгидой Международной федерации тенниса (ITF), Женской теннисной ассоциации (WTA) и любой национальной ассоциации. Запрет вступил в силу 10 января, дисквалификация закончится 9 января 2030 года. Также россиянка оштрафована на $10 тыс.

Назаровой 27 лет, в августе 2019 года она занимала 823-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, что является ее лучшим результатом в карьере. С 2020 года спортсменка не принимает участия в соревнованиях.