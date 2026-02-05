Бублик оценил свои шансы выиграть турнир «Большого шлема»

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий десятое место в рейтинге ATP, оценил свои шансы стать победителем турнира «Большого шлема».

«Я не готов выиграть турнир «Большого шлема» даже с физической точки зрения, потому что лично по себе знаю, что мне не хватит физической силы отстоять три раза по пять часов: четвертьфинал, полуфинал и финал. Я это просто знаю», — сказал Бублик.

28-летний Бублик, известный своим ярким и непредсказуемым стилем игры, родился в Гатчине, расположенной в Ленинградской области. Несмотря на свое российское происхождение, с 2016 года он принял решение представлять на международной арене Казахстан, сменив спортивное гражданство.

Сейчас Бублик занимает 10 место в рейтинге ATP. В 2026 году казахстанец участвовал на двух турнирах в одиночном разряде. Сначала теннисист выиграл турнир ATP-250 в Гонконге, а позже дошел до четвертого круга турнира «Большого шлема» Australian Open.