Самсонова проиграла американке Баптист в четвертьфинале турнира в Абу-Даби

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче 1/4 финала Самсонова (5) со счётом 2:6, 6:4, 4:6 проиграла 56-й ракетке мира американке Хейли Баптист (WC).

Встреча Самсоновой с Баптист продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Самсонова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баптист четыре эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал турнира в Абу-Даби Баптист сразится с другой россиянкой Екатериной Александровой (2, 11-я ракетка мира).