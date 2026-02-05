Российские теннисистки заявились на февральский турнир в Мериде

$76.9191.11

Самсонова, Шнайдер, Касаткина и Бадоса заявились на февральский турнир в Мериде

Опубликована заявка турнира WTA 500 в Абу-Даби, который начнется 23 февраля.

В Мексике планируют выступить:

  • Людмила Самсонова (18);
  • Диана Шнайдер (21);
  • действующая чемпионка Эмма Наварро (17);
  • Мария Саккари (49);
  • Анастасия Потапова (58);
  • Дарья Касаткина (62);
  • Паула Бадоса (65);
  • Беатрис Хаддад Майя (68).

Полностью список здесь.

