Российские теннисистки заявились на февральский турнир в Мериде

Самсонова, Шнайдер, Касаткина и Бадоса заявились на февральский турнир в Мериде
Опубликована заявка турнира WTA 500 в Абу-Даби, который начнется 23 февраля.
В Мексике планируют выступить:
- Людмила Самсонова (18);
- Диана Шнайдер (21);
- действующая чемпионка Эмма Наварро (17);
- Мария Саккари (49);
- Анастасия Потапова (58);
- Дарья Касаткина (62);
- Паула Бадоса (65);
- Беатрис Хаддад Майя (68).
Полностью список здесь.
