Сийярто назвал «скандальным» отказ украинской спортсменки пожимать руку венгерке

Отказ украинской теннисистки Александры Олейниковой пожимать руку венгерской сопернице Анне Бондар «возмутительный и скандальный». С таким заявлением в пятницу, 6 февраля, выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

© Вечерняя Москва

— Поведение украинской теннисистки Александры Олейниковой по отношению к Анне Бондар на международном теннисном турнире в Клуж-Напоке было возмутительным и скандальным. Попытка оклеветать Анну Бондар и упоминание параллелей с нацизмом характеризуют скорее украинскую «спортсменку», — написал он в своих социальных сетях.

Украинская теннисистка заявила, что отказывается участвовать в совместной фотосессии и пожимать руку своей венгерской сопернице на турнире в Румынии. По ее словам, такое решение она приняла из-за того, что спортсменка из Венгрии участвовала в выставочных соревнованиях в России в 2022 году.

В декабре 2024 года Олейникову заставили сменить игровую форму из-за ее поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На одежде теннисистки был размещен адрес сайта для сбора средств на закупку дронов для ВСУ. Олейникова сообщила, что после победы над россиянкой Алевтиной Ибрагимовой со счетом 6:4, 6:0 в матче турнира категории WTA 125 куратор попросил ее сменить форму.