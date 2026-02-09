Александрова поднялась на 10‑е место в рейтинге WTA

Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 11‑го на 10‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Александрова на прошлой неделе дошла до финала турнира в Абу‑Даби, где уступила чешке Саре Бейлек. После победы 20‑летняя Бейлек поднялась на 63 позиции и расположилась на 38‑й строчке.
Лидирует в рейтинге WTA белоруска Арина Соболенко, второе место занимает полька Ига Швентек, замыкает тройку Елена Рыбакина из Казахстана.
Рейтинг WTA, версия от 9 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10990 очков
2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7978
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523
4 (4). Аманда Анисимова — 6680
5 (5). Кори Гауфф — 6423
6 (6). Джессика Пегула (все — США) — 6103
7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4731
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4267
9 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3205
10 (11). Екатерина Александрова — 3200…
17 (18). Людмила Самсонова — 2116…
21 (21). Диана Шнайдер — 1953…
28 (27). Анна Калинская — 1575…
42 (38). Вероника Кудерметова — 1214…
75 (76). Оксана Селехметьева — 878…
83 (75). Анна Блинкова — 848 (все — Россия)