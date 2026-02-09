Александрова поднялась на 10‑е место в рейтинге WTA

Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 11‑го на 10‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

© Соцсети

Александрова на прошлой неделе дошла до финала турнира в Абу‑Даби, где уступила чешке Саре Бейлек. После победы 20‑летняя Бейлек поднялась на 63 позиции и расположилась на 38‑й строчке.

Лидирует в рейтинге WTA белоруска Арина Соболенко, второе место занимает полька Ига Швентек, замыкает тройку Елена Рыбакина из Казахстана.

Рейтинг WTA, версия от 9 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10990 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7978

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523

4 (4). Аманда Анисимова — 6680

5 (5). Кори Гауфф — 6423

6 (6). Джессика Пегула (все — США) — 6103

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4731

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4267

9 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3205

10 (11). Екатерина Александрова — 3200…

17 (18). Людмила Самсонова — 2116…

21 (21). Диана Шнайдер — 1953…

28 (27). Анна Калинская — 1575…

42 (38). Вероника Кудерметова — 1214…

75 (76). Оксана Селехметьева — 878…

83 (75). Анна Блинкова — 848 (все — Россия)