Рублев опустился в рейтинге ATP

Российский теннисист Рублев опустился на 15‑е место в рейтинге ATP
Россиянин Андрей Рублев переместился с 14‑й на 15‑ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе Рублев не принимал участия в турнирах.
Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — серб Новак Джокович. В топ‑10 канадец Феликс Оже‑Аляссим поднялся на шестое место, австралиец Алекс де Минор опустился на восьмое.
Россиянин Даниил Медведев сохранил 11‑ю позицию, Карен Хачанов остался 18‑м.
Рейтинг АТР, версия от 9 февраля:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13150 очков
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10300
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4605
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405
6 (8). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3950
7 (7). Тэйлор Фритц (США) — 3940
8 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3835
9 (9). Бен Шелтон (США) — 3560
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3235
11 (11). Даниил Медведев — 3060…
15 (14). Андрей Рублев — 2510…
18 (18). Карен Хачанов (все — Россия) — 2320
Источник: Официальный сайт ATP