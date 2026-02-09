Рублев опустился в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев переместился с 14‑й на 15‑ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.

© Матч ТВ

На прошлой неделе Рублев не принимал участия в турнирах.

Лидирует в рейтинге испанец Карлос Алькарас, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — серб Новак Джокович. В топ‑10 канадец Феликс Оже‑Аляссим поднялся на шестое место, австралиец Алекс де Минор опустился на восьмое.

Россиянин Даниил Медведев сохранил 11‑ю позицию, Карен Хачанов остался 18‑м.

Рейтинг АТР, версия от 9 февраля:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13150 очков

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10300

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4605

5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405

6 (8). Феликс Оже‑Аляссим (Канада) — 3950

7 (7). Тэйлор Фритц (США) — 3940

8 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3835

9 (9). Бен Шелтон (США) — 3560

10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3235

11 (11). Даниил Медведев — 3060…

15 (14). Андрей Рублев — 2510…

18 (18). Карен Хачанов (все — Россия) — 2320

Источник: Официальный сайт ATP