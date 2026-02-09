Россиянки Панова и Шнайдер вышли во 2-й круг турнира в Дохе

Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в парном разряде в Дохе, обыграв соперниц Мию Като (Япония) и Фанни Штолляр (Венгрия). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 10:7.

По ходу матча Панова/Шнайдер сделали два эйса, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 12. Като/Штолляр ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Далее россиянки Панова и Шнайдер сыграют с дуэтом представительницы Китая Чжан Шуай и бельгийки Элисы Мертенс.