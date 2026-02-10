Александрова проиграла во втором круге турнира в Дохе

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко, занимающей в рейтинге WTA 24-ю строчку, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча спортсменок продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

По ходу матча Александрова сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести. Остапенко подала навылет четыре раза, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Далее Остапенко сыграет с победительницей матча между колумбийкой Камилой Осорио и чешкой Катержиной Синяковой.