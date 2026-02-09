Россиянка Анастасия Захарова проиграла на старте теннисного турнира в Дохе

Россиянка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Дохе.

© Матч ТВ

В первом круге Захарова проиграла представительнице Латвии Елены Остапенко со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту.

В следующем круге Остапенко сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая посеяна на турнире под 8‑м номером.

WTA 1000. QATAR OPEN 2026. Доха. Хард. Призовой фонд — более 3,6 миллиона долларов

Первый круг

Елена Остапенко (Латвия) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:4