Анна Калинская уверенно вышла во второй круг турнира в Дохе

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте турнира она в двух сетах обыграла Джессику Бузас Манейро из Испании. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

© Чемпионат.com

Теннисистки провели на корте 1 час 7 минут. За это время Калинская не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету испанки две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.