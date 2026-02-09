Даниил Медведев проиграл Уго Умберу на старте турнира ATP 500 в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл на старте турнира серии ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

В первом круге россиянин, который был посеян на турнире под четвертым номером, уступил представителю Франции Уго Умберу в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты.

По ходу матча Медведев жаловался на низкое качество мячей, а в третьем сете на эмоциях ударил ногой по стене, когда не смог реализовать брейк‑поинт.

В следующем круге Умбер сыграет с победителем матча Гуй Ден Оден (Нидерланды) — Мартон Фучович (Венгрия).

ATP 500. ABN AMRO Open. Роттердам (Нидерланды). Хард. Призовой фонд — более 2,4 миллиона долларов

Первый круг

Уго Умбер (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3