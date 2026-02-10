Рыбакина высказалась о предложении ввести пятисетовики у женщин на AO

Рыбакина о пятисетовиках у женщин на Australian Open: «Не уверена, что качество матчей останется на том же уровне»
Елена Рыбакина высказалась о предложении директора Australian Open Крэйга Тайли ввести пятисетовый формат у женщин со следующего года.
– Вы говорили о том, что Australian Open получается очень затяжным. Обсуждается вариант перехода на пятисетовый формат. Как вы к этому относитесь?
– Я бы предпочла сохранить нынешний формат. Пятисетовики, на мой взгляд, – это уже слишком много. Не уверена, что качество матчей останется на том же уровне.
Но, с другой стороны, я не знаю, насколько у самих игроков будет право голоса в том, кто и как будет принимать подобные решения. Думаю, это довольно сложный вопрос, – сказала Рыбакина на пресс-конференции в Дохе.
