Теннисистка Серена Уильямс в скором времени может возобновить карьеру

Международная организация по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дала разрешение американской теннисистке Серене Уильямс на возобновление карьеры. Об этом сообщает издание Independent. Согласно опубликованной информации, 44-летняя теннисистка имеет право вернуться к профессиональному теннису с 22 февраля. Первые слухи о возвращении Уильямс на корт появились в 2025 году, когда спортсменка была включена в группу допинг-контроля. Уильямс, последний раз завоевавшая титул в одиночном разряде на турнирах Большого шлема в 2017 году, не участвовала в соревнованиях с Открытого чемпионата США 2022 года. При этом в Женской теннисной ассоциации пока никак не прокомментировали вероятное возвращение спортсменки. Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).

