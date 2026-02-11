Дарья Касаткина уступила Иге Швентек в третьем круге «тысячника» в Дохе

61-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар) уступила сопернице из Польши Иге Швёнтек, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 7:5, 1:6, 1:6.

По ходу матча Швёнтек сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 18. Касаткина подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

Далее Швёнтек сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.